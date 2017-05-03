Не вышедшие «из тени» самозанятые граждане могут лишиться полноценной пенсии. Уже сейчас некоторым таким гражданам отказывают в начислении пенсионного пособия, рассказал «Российской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты, — напоминает сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж восемь лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов».

Нет стажа и минимум баллов — придется ждать, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет платить минимальную пенсию по старости. Минимальная пенсия сегодня в регионах не превышает 7—8 тыс. рублей в месяц.

Принуждать силой выходить «из тени» самозанятых государство не будет, говорит Рязанский. Но создание определенных условий, как считает сенатор, рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься: а что же выгоднее — платить налоги или продолжать работать только для себя? По словам сенатора, власти не планируют лишить самозанятых бесплатного медицинского обслуживания, но тем не менее изменений не избежать. Одной из таких мер может стать запрет на выезд за границу.

Минздрав опроверг сообщения о планах лишить безработных полисов ОМС Информация о том, что безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств, говорится в комментарии Минздрава и Федерального фонда ОМС, поступившем в распоряжение РБК.

«Возможно, — подчеркивает Рязанский, — будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства».

Правовое решение дальнейших взаимоотношений государства и самозанятых граждан будет найдено до конца года.

Впрочем, и сегодня, как напоминает советник гендиректора ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты населения РФ Николай Волгин, у некоторых категорий граждан есть возможность оформить свои отношения с государством.

Для этого нужно лишь пойти в налоговую по месту жительства и подать заявление на оформление патента для регистрации в качестве самозанятого гражданина. Патент могут приобрести репетиторы, няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по стране патент стоит 20 тыс. рублей в год.

Сколько в России людей, работающих на себя и не платящих налоги, точно неизвестно: Минтруд насчитывает примерно 12 млн, Росстат — до 25 млн.