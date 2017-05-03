Тройка-Д Банк сообщает о завершении 3 мая сделок, в результате которых изменилась его структура собственности.

Новыми акционерами банка стали ЗПИФ «Евразия Инвестментс» (под управлением ЗАО «УК «НИК развитие»), который приобрел 46% акций кредитной организации, и Жомарт Ертаев, получивший в собственность 5%. При этом доля кипрской компании «3Д Дистрибьюшен Лимитед» (3D Distribution Limited), конечным бенефициаром которой является Владимир Акаев, снизилась с 99,99% до 49% акций и теперь не является контрольной.

Сделка согласована Банком России, уточняется в релизе.



Там отмечается, что акционеры «планируют активно совершенствовать технологическую платформу банка для предоставления качественных банковских сервисов малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам».

Напомним, банк изначально создавался на базе представительства Standard Bank PLC в Москве и назывался «Стандарт Банк». В 2009 году было объявлено о стратегическом альянсе компании «Тройка Диалог» с группой Standard Bank, по условиям которого Standard Bank стал владельцем 33% акций «Тройки» и передал компании российский банк, который позже стал банком «Тройка Диалог». В 2011-м компанию «Тройка Диалог» купил Сбербанк, она теперь интегрирована в его бизнес в качестве корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB. Банк «Тройка Диалог» впоследствии был Сбербанком продан. В число собственников в свое время входил один из основателей группы «ПИК» Юрий Жуков. Название «Тройка-Д Банк» финучреждение носит с конца 2013 года, а с ноября 2014-го его бенефициарным владельцем был председатель совета директоров Владимир Акаев.



Акаев помимо этого возглавляет совет директоров нижегородского Вокбанка, санатором и акционером которого является Тройка-Д Банк, а также занимает должность председателя совета директоров ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс». В числе прежних мест работы Акаева значатся в том числе Бинбанк и Рост Банк, санатором которого выступал сначала Бинбанк, а потом совладелец последнего Микаил Шишханов. Также Акаев некоторое время занимал должность исполнительного директора по работе с проблемными активами Фондсервисбанка, свидетельствует информация на сайте Тройка-Д Банка.



О новом совладельце-физлице с 5-процентной долей Тройка-Д Банк не приводит дополнительных подробностей, но Ф. И. О. — Ертаев Жомарт Жадыгерович — совпадают с именем казахстанского и российского бизнесмена и банкира, который в разное время возглавлял казахстанские Альянс Банк и Евразийский Банк, БТА Банк на Украине, входил в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии местного Forbes. В числе прочего о Жомарте Ертаеве известно, что вместе с несколькими другими бывшими руководителями Альянс Банка он проходил в Казахстане по уголовному делу о крупномасштабном хищении. Итоговое обвинение было смягчено, и Ертаев был признан виновным по статье о незаконном использовании денежных средств банка, получив условный срок и штраф после девяти месяцев в следственном изоляторе. Сам банкир отвергал обвинения и, по данным СМИ, отказался от амнистии, чтобы сохранить возможность впоследствии доказать свою невиновность в суде высшей инстанции.

