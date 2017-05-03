Прибыль Центробанка за 2016 год сократилась в 2,6 раза и составила 43,75 млрд рублей по сравнению с 112,6 млрд рублей в 2015-м, следует из годового отчета мегарегулятора.

Доходы Банка России в прошлом году оказались на уровне 430,19 млрд рублей (908 млрд рублей в 2015-м). Расходы ЦБ за отчетный период составили 386,4 млрд рублей (795,6 млрд рублей в 2015 году).

Оставшаяся в распоряжении регулятора прибыль была направлена в Резервный фонд ЦБ (4 млрд рублей) и в Социальный фонд ЦБ (174 млн рублей).

Активы Центробанка в 2016 году снизились на 17,1% до 28,97 трлн рублей. Активы ЦБ в золоте увеличились на 200,2 тонны, на 31 декабря 2016-го их объем составил 1 582,8 тонны.

Прибыль ЦБ формируется из двух основных источников: дивидендных выплат его «дочки» — Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция) и процентных доходов. Согласно закону, регулятор перечисляет 90% полученной прибыли в федеральный бюджет.

Ранее эксперты предсказывали, что прибыль Банка России в 2016 году втрое превысит прогнозы и составит 90—100 млрд рублей.