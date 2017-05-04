Российское правительство отчиталось о выполнении майских указов президента от 2012 года по 11 направлениям.

Как отмечается на сайте Кабмина, профильные ведомства рассказали о результатах работы по разработке законов и нормативных актов.

В частности, законом «О долгосрочной государственной экономической политике» устанавливаются правовые основы стратегического планирования в РФ, координации государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов страны, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования.

«В рамках реализации данного федерального закона приняты указ и решение президента, 14 постановлений правительства, определяющих порядки разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, осуществляется информационное обеспечение стратегического планирования, создан федеральный государственный реестр документов стратегического планирования», — говорится в документе.

В Кабмине напомнили, что с целью стимулирования притока инвестиций в российскую экономику правительством предоставляются субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и ВЭБе; используются инструменты снижения стоимости привлечения финансирования, в частности механизм проектного финансирования; реализуется план содействия импортозамещению в промышленности; осуществляются мероприятия по стимулированию трансфера технологий и локализации производств в РФ; усилено развитие внешнеэкономических отношений и инвестиционное сотрудничество со странами АТР и в первую очередь с Китаем.