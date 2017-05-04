Александр Самохвалов стал председателем правления банка «Русский Стандарт». Назначение вступило в силу после согласования с Банком России, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя правления. В новой должности Самохвалов будет подчиняться совету директоров банка «Русский Стандарт».

Александр Самохвалов имеет значительный опыт в финансовом секторе, где проработал более 16 лет. Он занимал руководящие должности в крупных государственных банках.

«Илья Зибарев, занимавший должность председателя правления, принял решение продолжить свою карьеру за пределами «Русского Стандарта». Я благодарен ему за работу на важном этапе развития банка», — прокомментировал председатель совета директоров банка «Русский Стандарт» Рустам Тарико.



Александр Самохвалов родился в 1979 году в Москве. В 2001 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С октября 2016 года до настоящего момента занимал пост первого заместителя председателя правления банка «Русский Стандарт».

