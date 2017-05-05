Повышение пенсионного возраста сократит число пенсионеров на 9%. Это позволит сохранить размер пенсий при сокращении бюджетного трансферта, предлагает стратегия Центра стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Вместе с тем предлагается ужесточить условия для получения пенсии, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы.

В обществе сохраняется значительный запрос на государственное пенсионное обеспечение, однако размер пенсии обеспечивает лишь минимальный стандарт выживания, говорится в материалах стратегии-2035, которую ЦСР подготовил для президента Владимира Путина. Стратегия предлагает создать устойчивую пенсионную систему, которая обеспечивала бы общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров.

Создать устойчивую пенсионную систему предлагается за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 года. В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9% (на 3,87 млн человек до 38,52 млн).

Необходимый стаж для начисления страховой пенсии, который сейчас ежегодно повышается до 15 лет к 2024 году, нужно продолжить повышать и далее — до 20 лет, говорится в материалах. Минимальное число пенсионных баллов, которое тоже запланировано повысить до 30 к 2025 году, нужно затем увеличить до 52, предлагает стратегия. Социальная пенсия, которую получают те, кто не заработал на страховую, будет назначаться при достижении 68 лет (сейчас — 65 лет для мужчин и 60 для женщин). Одновременно будут ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий: так, минимально необходимый для нее стаж у врачей и учителей будет повышен до 35 лет.

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По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 году и до 2,33 к 2035 году, при этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035 году, т. е. фактически обнулится. Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%, обещают авторы стратегии: другими словами, предлагаемые реформы призваны не допустить сокращения размера пенсий, а не направлены на его повышение.