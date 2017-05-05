Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду апреля составила 7,89%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Банка России.

Показатель за вторую декаду апреля равнялся 7,94%. Таким образом, снижение составило 0,05 процентного пункта. За первую декаду прошлого месяца ставка составила 7,798%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений ЦБ — с середины 2009 года.

В свою очередь, на пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.



В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).



С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября 2016 года совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на апрель базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляла 6,794%, на срок до 90 дней — 9,046%, от 91 до 180 дней — 9,123%, от 181 дня до года — 9,591%, а свыше года — 9,34%.