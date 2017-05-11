Рост реального курса рубля к доллару в апреле оценивается в 3,2%, к евро — в 2,7%

Российский рубль укрепился за апрель по номинальному курсу на 3% к доллару США и на 2,7% к евро, а по отношению к декабрю 2016 года — на 10,2% и 8,6% соответственно. Такие данные приводятся в сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — апреле 2017 года» , опубликованной в четверг.

Средний номинальный курс доллара к рублю в апреле составил 56,43 рубля против 58,1 рубля в марте 2017-го, курс евро — 60,42 рубля против 62,05 рубля. Средние номинальные курсы за четыре первых месяца текущего года — 58,21 рубля за доллар и 62,06 рубля за евро.

По сравнению с январем — апрелем 2016-го номинальный курс рубля повысился за период с начала текущего года на 24,6% к доллару и на 29,8% к евро.

Реальный курс рубля к доллару, по оценке ЦБ, вырос в апреле на 3,2%, а к евро — на 2,7%. По отношению к декабрю прошлого года апрельский рост оценивается в 10,4% к доллару и 8,9% к евро. Рост по отношению к четырем первым месяцам прошлого года оценивается в январе — апреле 2017-го в 27% к доллару и 33,2% к евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 2,4% в апреле по отношению к марту, на 8,3% — к декабрю 2016-го и на 29,9% — за четырехмесячный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в апреле, по оценке ЦБ, вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к декабрю он повысился на 8,3%. Рост за четыре месяца в годовом выражении оценивается в 31,3%.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2017 году на базе курсов валют 39 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются Китай, Германия, Нидерланды (последние две страны поменялись местами по сравнению с 2016 годом), Италия и Белоруссия. Отметим, что Украина, которую в прошлом году Белоруссия вытеснила с пятого места, теперь на 11-м.

