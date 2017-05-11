На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».
В апреле 2017 года победил отзыв «Долгое танго с Альфой», автор которого рассказывает о своем опыте работы в Альфа-Банке.
«Хочу поведать форумчанам о моих весьма противоречивых почти пятилетних отношениях с Альфа-Банком, закончившихся в итоге нашим расставанием. Стоит отметить, очень цивилизованным расставанием, примерно как когда в паре оба устали друг от друга и никто не убивается в слезах по данному поводу», — пишет он.
Автор под ником vitalick.lebedeff получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.
Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 3 400,21 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 450,87 млрд, кредитный портфель — 2 043,54 млрд, обязательства перед населением — 1 067,17 млрд.