На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».

В апреле 2017 года победил отзыв «Долгое танго с Альфой», автор которого рассказывает о своем опыте работы в Альфа-Банке.

«Хочу поведать форумчанам о моих весьма противоречивых почти пятилетних отношениях с Альфа-Банком, закончившихся в итоге нашим расставанием. Стоит отметить, очень цивилизованным расставанием, примерно как когда в паре оба устали друг от друга и никто не убивается в слезах по данному поводу», — пишет он.

Автор под ником vitalick.lebedeff получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 .

Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!