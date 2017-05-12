Поправки в Налоговый кодекс в закрытом режиме обсудят в Совете Федерации с профильными ведомствами

Самозанятые граждане с 1 января 2019 года (после окончания «налоговых каникул») будут покупать патенты и уплачивать страховые взносы по низкой ставке. Такие поправки в Налоговый кодекс предложили в Совете Федерации, сообщает РБК.

Законопроект предполагает, что самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), а налог будет уплачиваться в виде патента — «фиксированного авансового платежа до начала налогового периода», говорится в тексте документа.

Поправками предлагается дополнить главу 26.5 Налогового кодекса двумя статьями, определяющими порядок применения патентной системы к самозанятым и порядок исчисления и уплаты ими страховых взносов, так как «сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения» самозанятых после окончания «налоговых каникул», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Размер патента, порядок его уплаты и определения налоговой базы будут устанавливаться отдельно в каждом регионе, следует из пояснительной записки. При этом самозанятые также авансом на год будут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке — 5% МРОТ в месяц (3% — на пенсионное страхование, 2% — на медицинское). Для сравнения: индивидуальные предприниматели отдают на эти цели 31,1% МРОТ в месяц.

Исходя из размера МРОТ, установленного с 1 июля 2017 года, годовая сумма страховых взносов для самозанятого будет составлять 4 680 рублей. «Указанные изменения позволят создать лицам, оказывающим такие виды услуг [услуги физлицам по личным, домашним и другим вопросам], прозрачные условия ведения деятельности и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов», — говорится в пояснительной записке.

Разработчики закона стремятся найти конструкцию, которая бы удовлетворила всех, пояснил РБК один из авторов законопроекта, председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. «Мы хотим предложить рамочный подход, а регионы сами будут устанавливать ставки патентов, решать, должны ли они быть одинаковыми для всех», — пояснил Рябухин. При этом список категорий самозанятых необходимо расширять, проблема касается гораздо большего числа людей — не только репетиторов, нянь и домработниц, говорит он.

Документ 12 мая в закрытом режиме обсудят в Совете Федерации с профильными ведомствами — Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития, чтобы направить согласованную версию законопроекта в правительство.