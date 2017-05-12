Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус, признав ее виновной в хищении более 114 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать Маркус виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и назначить ей наказание в виде девяти лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Заместителя Маркус — Екатерину Глушакову — суд приговорил к четырем годам колонии.

Ранее суд отказался удовлетворить гражданский иск Внешпромбанка о взыскании 113,5 млрд рублей с бывшего президента банка Ларисы Маркус и ее заместителя Екатерины Глушаковой.

«Суд постановил отказать в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороны и рассмотреть его в гражданском судопроизводстве», — огласила решение судья.

По версии следствия, Маркус и ее брат — руководитель банка Георгий Беджамов — в мае 2009 года создали организованную группу, в которую также вошли вице-президент банка и директор департамента кредитования и депозитных операций Глушакова, а также другие неустановленные лица. По декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей. Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.