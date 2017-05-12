Проблема получения платежных карт Сбербанка без привязки к конкретному отделению решена, теперь карту можно перевыпустить в любом офисе. Об этом сообщил журналистам зампред правления финучреждения Александр Торбахов.



«У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», — сказал Торбахов.

Он отметил, что еще одна проблема была связана с плановым перевыпуском карты.

«В чем была еще одна проблема? У клиента случился плановый перевыпуск, и он не сказал, что хочет поменять отделение, карта была перевыпущена, он пришел в отделение, ему сказали, что карта уже выпущена и доставить ему не могут. Мы решили эту проблему. Клиенту достаточно перезаказать карту. Единственное, что когда карта находится в выпуске, вы не можете ее перенаправить, но вы можете отменить выпуск и заказать новый», — рассказал Торбахов.

Процесс перевыпуска платежной карты займет два дня.

Ранее клиенты Сбербанка часто жаловались на то, что для полного сопровождения по карте они должны обращаться в отделение, где она была открыта. В декабре прошлого года СМИ сообщали, что Сбербанк, много лет обещавший клиентам-физлицам возможность проводить любые операции по счетам в офисах без географической привязки, отказался от реализации этой идеи. Вместо этого он планировал наращивать мощности онлайн-банка.

У Сбербанка разветвленная сеть территориальных банков — их 14. При этом, в отличие от большинства банков, у клиентов Сбербанка далеко не всегда была возможность проводить операции по счетам клиентов в офисах банка вне зависимости от их географического положения. Сбербанк объяснял это разрозненностью объединения баз данных.

СМИ: Сбербанк отложил объединение клиентских услуг в разных регионах Сбербанк, много лет обещавший клиентам-физлицам возможность проводить любые операции по счетам в офисах без географической привязки, отказался от реализации этой идеи, сообщает РБК. Вместо этого он будет наращивать мощности онлайн-банка.