Департамент исследований и прогнозирования ЦБ предупреждает о возможных рисках занижения курса рубля.

«Конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты — это ценовой демпинг, который не стимулирует рост качества и эффективности производства, благосостояния населения. Опираться на эту политику в средне- и долгосрочной перспективах означает участвовать в гонке на понижение заработных плат с бедными странами с избытком дешевой рабочей силы. Это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, низких стандартов потребления», — говорится в аналитической записке департамента.

Как отмечает ЦБ, в современном мире глобальных производственных цепочек валютный курс перестает быть источником конкурентоспособности для растущего числа товаров.

«Большая редкость, если промышленный товар целиком и полностью разрабатывается и производится только в одной стране. Конкуренция в современном мире смещается в сторону конкуренции по качеству, технологичности и имиджу товара. Попытки страны конкурировать только по цене в конечном итоге приведут к увеличению технологического отставания», — считают аналитики Банка России.

Кроме того, полагает регулятор, возникает риск, что рост производства при занижении курса не будет сопровождаться ростом благосостояния и будет неустойчивым. «В современном мире устойчивый рост благосостояния страны требует встраивания в глобальные производственные цепочки на все более высоком уровне создания добавленной стоимости, где уровень курса национальной валюты имеет второстепенное значение», — подчеркнули в департаменте.

Говоря о возможности манипулирования валютным курсом и о влиянии искусственного ослабления валюты на структуру экономики, аналитики ЦБ пришли к выводу, что с точки зрения макроэкономики исторический опыт показывает, что попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами. «Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат — из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора). В России такое наблюдалось в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты. В результате роста ликвидности реальные ставки оказались сильно отрицательными: средняя номинальная ставка денежного рынка (MIACR овернайт) в 2004—2007 годах составляла всего 5,8% при средней инфляции на уровне 10%», — отмечают аналитики ЦБ.

«Это привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда», — сказали в департаменте.