На покупку украинской «дочки» Внешэкономбанка — Проминвестбанка (ПИБ) — претендует еще один желающий. Помимо уже известной группы инвесторов (девелопера Павла Фукса и депутата Максима Микитася) интерес к активу проявил украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский. Он сделал предложение ВЭБу о покупке ПИБа в конце прошлой недели, пишет «Коммерсант».

Ярославский подтвердил, что направил ВЭБу предложение о приобретении ПИБа, не раскрыв детали. «Я давно интересуюсь приобретением банковских активов, — сообщил изданию Ярославский. — В частности, я вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской «дочки», подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки». После этого, по словам Ярославского, он начал рассматривать другие банковские активы на Украине для инвестиций и остановился на ПИБе (на данный момент занимает пятое место на рынке Украины). Он уточнил, что еще не подавал заявку на покупку ПИБа в Нацбанк Украины, поскольку пока нет согласия продавца на сделку.



Группа DCH, как указано на ее сайте, развивает проекты в сфере недвижимости, машиностроения, транспорта и спорта. Ранее группа владела и финансовыми активами, Ярославский основал Укрсиббанк (входил в число крупнейших на Украине) и впоследствии продал его французскому BNP Paribas. Сам Ярославский по итогам 2016 года занимал восьмое место в рейтинге самых состоятельных бизнесменов страны по версии украинского издания Forbes.

Ярославский выразил при этом надежду, что проблем с согласованием в Нацбанке не возникнет, поскольку он хорошо известен в банковских кругах с успешной стороны.

Продажа банка обсуждалась 18 мая на заседании наблюдательного совета ВЭБа. Венгерская OTP group, которая также делала ВЭБу предложение о покупке украинской «дочки», вчера в числе претендентов представлена не была. По словам источников газеты, знакомых с ходом переговоров, ее предложение было фактически безденежным, что не устроило ВЭБ. Глава ВЭБа Сергей Горьков, комментируя по итогам набсовета продажу ПИБа, не стал называть кандидатов. «Сейчас ответ за НБУ, будем ждать», — сказал он.



У Ярославского больше шансов получить одобрение НБУ на приобретение ПИБа, чем у конкурирующей группы претендентов, считают собеседники издания на Украине, поскольку он более «прозрачный» кандидат для украинских властей. В частности, Павел Фукс на Украине четко представляется как российский девелопер и инвестор.