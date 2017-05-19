Верховный суд с февраля по апрель истребовал 10 дел держателей кредитных нот банка «Траст». По всем этим делам решения были вынесены судами в регионах в пользу держателей нот. Теперь решения по этим делам могут быть пересмотрены, пишут «Ведомости».

Сейчас нет единообразия в решениях судов по нотам «Траста», скорее всего, Верховный суд готовится высказать свою позицию по этим делам, считает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова.

Большинство дел рассматривается в Басманном суде, который отказывает истцам, а в регионах суды, наоборот, чаще выносят решения в пользу держателей нот.

Многие дела, которые истребовал Верховный суд, строятся на том, что сделки по покупке кредитных нот прикрывали отношения вклада, а значит, к ним можно применить закон о защите прав потребителей.

Возможно, Верховный суд по этим делам может указать, что этот закон не применим к сделкам с нотами, объясняет Плешанова. В то же время не исключено, что Верховный суд может согласиться с выводами судов нижестоящих инстанций о том, что сделки по покупке нот прикрывали отношения вклада, полагает Плешанова. В таком случае, продолжает она, мнимые и притворные сделки признаются недействительными, а отношения сторон квалифицируются по правилам о депозитах. Возможно также общее последствие недействительности сделок — приведение сторон в первоначальное положение, говорит она.

ВС не разрешил VIP-клиенту «Траста» рассчитывать на закон о защите прав потребителей Большинство держателей кредитных нот банка «Траст», обратившихся в суды, апеллировали к закону о защите прав потребителей как к основанию для иска. Однако Верховный суд счел, что они не всегда могут рассчитывать на закон о защите прав потребителей, пишут «Ведомости».

В прошлом году «Траст» обжаловал в Верховном суде несколько дел держателей нот. По трем из них в передаче дела на рассмотрение коллегией было отказано, одна жалоба была удовлетворена (решался вопрос о подсудности: банк настаивал, что дело должно слушаться в Басманном суде). Суд отходит от первоначальной позиции, говорит советник юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин (представляет интересы части держателей нот). По его мнению, Верховный суд истребует дела, чтобы пресечь практику вынесения решений в пользу держателей нот в регионах, и этот вопрос больше лежит в политической, чем юридической плоскости.