За первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой возможностью в РФ воспользовалось лишь 40 человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). По оценкам экспертов, 99% репетиторов, нянь и домработниц все еще трудятся в неформальном секторе. Таким образом, первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу.

На учет в налоговых органах за I квартал 2017 года было поставлено 27 граждан РФ и 13 иностранцев. Более всего обращений зафиксировано в Белгородской области (пять уведомлений на услуги по уборке, четыре — на репетиторство). В Москве с населением в 12 млн человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному — на репетиторство и услуги няни.

Напомним, с 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. С подачи Минфина эта норма была распространена лишь на три категории — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Власти обещали, что это станет лишь первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц — по оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.

В ФНС не берутся оценивать эффективность нормы о самозанятых. Как заявили в службе, оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ФНС. У службы нет исчерпывающих данных о возможном общем количестве репетиторов, домработниц, сиделок в стране, которые потенциально могли бы быть легализованы.

Институт самозанятых рассматривался как альтернатива более сложной патентной системы налогообложения, пользоваться которой можно, лишь зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, судя по данным департамента экономической политики Москвы, несмотря на общий рост числа патентов, прорыва в деле легализации нет и здесь. В Москве в прошлом году было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений.

Самозанятых могут обязать покупать патенты и уплачивать страховые взносы Самозанятые граждане с 1 января 2019 года (после окончания «налоговых каникул») будут покупать патенты и уплачивать страховые взносы по низкой ставке. Такие поправки в Налоговый кодекс предложили в Совете Федерации, сообщает РБК.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, продвигающий свой вариант легализации, заявил, что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось». По его словам, закон в том виде, в котором он был принят, не решает главной задачи — не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени: «Под его действие попадают всего три профессии — в нашем варианте их было 45». Титов обещает настаивать на своих предложениях, суть которых — регистрация самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в год.

Сейчас у нянь, домработниц, сиделок и репетиторов нет никаких стимулов идти в налоговую инспекцию — тем более что потребители услуг не требуют предоставления каких-либо бумаг из ФНС, говорят эксперты.

