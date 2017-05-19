По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации

Значения обязательных нормативов в апреле нарушили 18 банков, лицензия одного из которых впоследствии была аннулирована. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.

На протяжении восьми дней екатеринбургский Уралтрансбанк не выполнял норматив достаточности собственных средств (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Отметим, что банк становится нарушителем нормативов второй раз подряд. Значения нормативов в этот раз демонстрировали существенное снижение: до 5,2% по показателю Н1, до 3,3% — по нормативам Н1.1 и Н1.2. На начало нового месяца значение норматива Н1 составило 8,976% (при минимуме в 8%), значения нормативов достаточности базового (Н1.1) и основного капиталов (Н1.2) — по 5,3% (при минимально допустимых значениях в 4,5% и 6% соответственно).

Московский Темпбанк в апреле на протяжении пяти дней нарушал норматив достаточности собственных средств (Н1). Кроме того, в апреле банком не выполнялись норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — в течение 21 дня, нормативы мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности (Н3), а также норматив долгосрочной ликвидности (Н4) — 21 день. Напомним, что в начале апреля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению московским Темпбанком сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.

Башпромбанк, присоединенный в мае текущего года к банку «Уралсиб», в апреле в течение двух дней нарушал нормативы мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3). Запись о прекращении деятельности Башпромбанка в результате реорганизации в форме присоединения была внесена 2 мая.

Спурт Банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Татарстан, в апреле на протяжении 14 дней не исполнял норматив мгновенной ликвидности (Н2). Напомним, что с 28 апреля Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению Спурт Банком сроком на шесть месяцев. Одновременно в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Спурт Банка сроком на три месяца.

Центробанк вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Спурт Банка Банк России с 28 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению Спурт Банком (регистрационный номер 2207) сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.



В течение двух дней — 19 и 20 апреля — столичный ОФК Банк нарушал нормативы мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3). Начало нового месяца банк встретил без нарушений.

Московский ЯР-Банк на протяжении 11 дней не выполнял норматив текущей ликвидности (Н3). Банк становится нарушителем нормативов впервые. Начало нового месяца банк встретил без нарушений. Все нормативы выполнялись банком с избыточным запасом.

В список нарушителей обязательных нормативов Банка России в апреле, помимо вышеперечисленных кредитных организаций, также вошли: Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический», а также Крайинвестбанк и НБ «Траст».

Кредитные организации Айви Банк, «Пересвет», Экономбанк, Автовазбанк, банк «Советский», Тимер Банк, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Дж. П. Морган Банк Интернешнл и банк «Центр Международных Расчетов» полностью не раскрыли данные своей отчетности. В этом месяце Банк ЧБРР впервые раскрыл данные всех публикуемых форм отчетности начиная с февраля текущего года.

Рост Банк и Балтийский Банк данные 123-й (расчет собственных средств) и 135-й (информация об обязательных нормативах) форм не раскрыли. При этом отдельно только 123-ю форму не раскрыли следующие кредитные организации: «Уралфинанс», Банк ПТБ и Русский Торговый Банк.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.