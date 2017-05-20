Бывший президент МАСТ-Банка Юрий Пирогов отправлен в СИЗО в рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 млрд рублей из кредитной организации, пишет в субботу «Коммерсант».

Экс-руководитель банка до этого находился под домашним арестом в рамках другого расследования, проводимого МВД. Вместе с экс-главой МАСТ-Банка, который считался ключевым звеном в обнальной империи, руководимой Сергеем Магиным, по ходатайству СКР арестовали и бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, ранее возглавлявшую Генбанк.



Юрий Пирогов был арестован Басманным райсудом Москвы, удовлетворившим ходатайство главного следственного управления СКР. Это управление сейчас расследует уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) средств вкладчиков МАСТ-Банка. В материалах дела фигурируют около 6 млрд рублей, которые были незаконно выведены из банка путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам незадолго до отзыва лицензии у банка в 2015 году.

При этом следует отметить, что Юрий Пирогов с декабря 2016 года находился под домашним арестом по постановлению Тверского райсуда в рамках другого расследования, которое проводит ГСУ ГУ МВД по Москве. Оно связано с махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств (ст. 159 и ст. 172 УК), в которых участвовал МАСТ-Банк.

Как отмечают источники издания, новый арест стал полной неожиданностью для банкира. Сразу после завершения заседания прямо в зале Басманного суда сотрудница ФСИН сняла электронный браслет с Пирогова, и банкира под конвоем отвезли в СИЗО №5 «Водник», где он пробудет ближайшие два месяца.

Практически одновременно с экс-президентом МАСТ-Банка тот же Басманный суд на два месяца арестовал бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, имевшую двадцатилетний опыт работы в финансовой сфере. Ранее она являлась топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка «Капитал-Экспресс», МТС Банка и несколько лет была председателем правления Генбанка.

Юрия Пирогова в СКР считают организатором растраты, а Журавлевой предъявлено обвинение в пособничестве (ст. 33, ст. 160 УК). Оба фигуранта свою вину не признают.

Расследование, которое проводило ГСУ ГУ МВД по Москве, было начато после отзыва лицензии у банка в середине 2015 года. Аргументируя этот шаг, Центробанк отмечал, что причиной для отзыва послужило плохое качество активов банка, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года. В свою очередь столичная полиция уличила топ-менеджмент банка в незаконном обналичивании 8,8 млрд рублей.

Как считают в МВД, МАСТ-Банк был звеном обнальной империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к сроку в колонии за незаконные операции почти на 169 млрд рублей. Схема криминального обнала, в которой участвовал МАСТ-Банк, работала с октября 2010-го по апрель 2015 года, и в ней были задействованы счета около 70 компаний, открытых в нем.

За свои услуги банкиры взимали комиссию в размере 6,5%, при этом нелегальный доход фигурантов, по мнению следствия, составил не менее 1 млрд рублей. В рамках этого расследования банкир Пирогов, который к этому времени возглавил банк «Арсенал», и был отправлен под домашний арест.

Тем временем, как сейчас выясняется, ГСУ СКР начало свое расследование растраты в МАСТ-Банке. Дело было заведено после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Первыми его фигурантами стали бывший председатель правления МАСТ-Банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева.

По данным газеты, Чеметов, заключив соглашение о досудебном сотрудничестве, дал показания, на которых во многом и были построены обвинения, предъявленные затем Юрию Пирогову и Елене Журавлевой. Адвокаты арестованных не комментируют ход расследования, ссылаясь на данные ими подписки о неразглашении.