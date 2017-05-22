Верховный суд (ВС) поддержал в споре с микрофинансовой организацией (МФО) сторону заемщика. Суд фактически признал недействительными договоры займа на суммы свыше 1 млн рублей, заключенные под залог недвижимости, не согласившись с позицией ЦБ, пишет «Коммерсант».

МФО «АСД-финанс», договоры которой неожиданно для кредитора были признаны недействительными судами двух инстанций, подала кассационную жалобу в ВС для рассмотрения на коллегии по гражданским делам. Однако суд поддержал решение нижестоящих инстанций.

Как следует из материалов дела, заемщик МФО, взявший в 2015 году два займа на 2,4 млн и 1,5 млн рублей под залог недвижимости, не гасил их. Кредитор через суд добился изъятия предмета залога (земельные участки плюс дом), но заемщик подал встречный иск. Судья ВС в определении указал, что в силу прямого указания закона МФО была не вправе заключать подобные договоры, так как сумма каждого их них превышает действовавшую тогда максимальную планку для микрозайма 1 млн рублей.

Компания доказывала, что имел место не микрозаем, а «иной заем», которые МФО имеют право выдавать, если это предусмотрено их учредительными документами. Но ВС счел, что размер процентной ставки 96% характерен именно для микрозайма, а не для обычаев делового оборота по заключению иных договоров займа. И не стал передавать рассмотрение дела на коллегию, подтвердив решение нижестоящих инстанций. Это дало заемщику возможность вернуть полученные средства без процентов (кроме процентов за пользование средствами в размере ключевой ставки ЦБ).

Позиция суда идет вразрез с мнением ЦБ. Исполнительный директор МФО «АСД-финанс» Алексей Смирнов сообщил изданию, что компания обращалась в ЦБ с запросом и там подтвердили законность подобных «иных займов». Письменные ответы ЦБ были представлены в суде, однако суд отказался их приобщить к материалам дела. О законности «иных займов» говорят и в пресс-службе ЦБ: «МФО вправе выдать гражданину потребительский заем, сумма которого превышает 1 млн рублей для микрофинансовых компаний или 500 тыс. рублей для микрокредитных компаний, если обязательства заемщиков обеспечены ипотекой и деятельность по выдаче иных займов отражена в учредительных документах МФО».

В МФО намерены подать жалобу с целью отменить определение ВС. Однако юристы сомневаются в успехе, поскольку по закону отменить это решение уже невозможно. Таким образом, можно говорить о создании опасного для МФО прецедента, заключает издание.