В преддверии выпускного вечера родители все чаще вынуждены обращаться в МФО за займами, говорится в исследовании компании «Домашние деньги». На проведение выпускного в школе приходится тратить в среднем от 15 тыс. до 35 тыс. рублей.



«Безусловно, что для 60% семей данные траты составляют существенную часть бюджета, и, принимая во внимание сложную экономическую ситуацию (безработица, отсутствие роста доходов), потянуть данную нагрузку могут лишь немногие. Поэтому в этом году мы увидели резкий спрос на займы именно на эти цели — 4% от всех договоров», — говорится в исследовании.

Так, согласно последней статистике, в регионах (за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, где ценник в разы выше) выпускной в детском саду обойдется родителям в 3—5 тыс. рублей, аналогичный ценник — на праздник в младших классах, а на старшеклассника придется потратить уже порядка 15—20 тыс. рублей.

Эту тенденцию заметили и в других микрофинансовых организациях. «В мае среди целей займов наших клиентов появился школьный выпускной для детей», — говорит финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев.

«Костюм или платье, выпускной альбом, банкет и все остальное требуют денег — некоторые из граждан эти траты полностью или частично покрывают с помощью займов. Обычно у нас на эти цели берут первые беспроцентные займы в сервисе «Е заем» — в основном максимум, то есть 15 тысяч рублей. По другому нашему сервису — «Монезе» мы также видим появление займов на выпускной. Но здесь сумма выше — в среднем 35 тысяч рублей», — рассказал он.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru