Компания Google объявила об официальном запуске платежного сервиса Android Pay в России с 23 мая.

Приложение станет доступным в Google Play cо вторника. Воспользоваться новым сервисом смогут обладатели гаджетов на базе Android 4.4 и выше, а также владельцы «умных» часов Android Wear.

В Google подчеркивают, что безопасность использования сервиса обеспечивается за счет новейших технологий токенизации, таким образом ни данные карты, ни личные данные клиента не будут храниться на устройстве. Сервис поддерживает работу с платежными системами MasterCard и Visa. Воспользоваться сервисом на первом этапе смогут клиенты российских банков — основных эмитентов карт. Среди них — ВТБ 24, Промсвязьбанк, Бинбанк, «Русский Стандарт», Россельхозбанк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», «Ак Барс», Тинькофф Банк, МТС Банк, «Точка», а также «Рокетбанк» и сервис «Яндекс.Деньги».

Чтобы воспользоваться Android Pay, клиенту нужно установить приложение из Google Play, зарегистрировать карту банка, поддерживающего сервис, и оплачивать покупки как в офлайн-магазинах, так и на онлайн-площадках. Плюсом сервиса является возможность автоматически синхронизироваться с программами лояльности и совершать покупки выгодно, не предъявляя каждый раз карты лояльности в торговых точках.

По мнению главы компании «Google Россия» по маркетингу Дмитрия Кузнецова, уже через три года практически все торговые точки в Европе и РФ будут оснащены устройствами для бесконтактной оплаты. Поэтому перспективы нового сервиса (вкупе с большой долей устройств на базе Android среди всех мобильных гаджетов) самые оптимистичные.

Представители банков также позитивно относятся к запуску нового сервиса и возлагают на него большие надежды.

Так, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас считает, что очень скоро пластиковые карты перестанут быть востребованными и большинство платежей станут виртуальными, а выпуск платежных средств — практически моментальным за счет использования онлайн-сервисов, без похода в отделение банка и ожидания выпуска платежного средства.

«13,9 миллиона клиентов Сбербанка заходят в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», используя смартфоны с операционной системой Android. На данный момент 30% клиентов Сбербанка, которые используют приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфонах от Apple и Samsung необходимой технической конфигурации (NFC-чип, последняя версия операционной системы), подключились к Apple Pay и Samsung Pay. Речь идет об 1 миллионе человек. К настоящему моменту эти клиенты совершили 13 миллионов трансакций, самая крупная — 728 тысяч рублей», — рассказывает о потенциале использования Android Pay и опыте использования Apple Pay и Samsung Pay клиентами Сбербанка старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

По ее словам, из общего объема трансакций 5,8 млн проведены в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т. д.), 6,2 млн — на остальной территории России, в том числе в небольших городах и населенных пунктах. Чаще всего с помощью смартфона оплачивают покупки в сфере фуд-ретейла, в ресторанах и кафе, также происходят траты, связанные с обслуживанием автомобиля (заправки, запчасти и т. д.).