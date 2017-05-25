Председателем правления Балтийского Банка назначен Евгений Смирнов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«На данной позиции Евгению предстоит решать задачи, связанные с реализацией выбранной стратегии банка с целью дальнейшего восстановления его капитала в рамках плана финансового оздоровления, утвержденного Банком России, а также контролировать реализацию бизнес-планов в рамках санации ПАО «Балтийский Банк», — отмечается в релизе.
Евгений Смирнов окончил Государственный университет — Высшую школу экономики по специализации «финансы и кредит». С 2004 по 2008 год он прошел путь от специалиста до директора финансово-экономического департамента Газпромбанка. В 2008 году Смирнов присоединился к команде Альфа-Банка, а в 2012-м возглавил финансово-экономическое управление в блоке «Финансы», в 2015 году возглавил финансовую дирекцию Балтийского Банка.
Ранее стало известно, что Сергей Шевченко досрочно покинул пост председателя правления Балтийского Банка в связи с переходом на новую работу. Временное исполнение обязанностей было возложено на заместителя председателя правления Дмитрия Пожидаева. С 24 мая он продолжит работу в управленческой команде Балтийского Банка, вернувшись к исполнению обязанностей зампреда правления.
Сергей Шевченко досрочно покинул пост председателя правления Балтийского Банка. Согласно раскрываемой кредитной организацией информации, соответствующее решение утвердил накануне ее совет директоров.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 58,86 млрд рублей (94-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -3,52 млрд, кредитный портфель — 15,40 млрд, обязательства перед населением — 0,91 млрд.