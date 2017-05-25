Председателем правления Балтийского Банка назначен Евгений Смирнов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«На данной позиции Евгению предстоит решать задачи, связанные с реализацией выбранной стратегии банка с целью дальнейшего восстановления его капитала в рамках плана финансового оздоровления, утвержденного Банком России, а также контролировать реализацию бизнес-планов в рамках санации ПАО «Балтийский Банк», — отмечается в релизе.



Евгений Смирнов окончил Государственный университет — Высшую школу экономики по специализации «финансы и кредит». С 2004 по 2008 год он прошел путь от специалиста до директора финансово-экономического департамента Газпромбанка. В 2008 году Смирнов присоединился к команде Альфа-Банка, а в 2012-м возглавил финансово-экономическое управление в блоке «Финансы», в 2015 году возглавил финансовую дирекцию Балтийского Банка.



Ранее стало известно, что Сергей Шевченко досрочно покинул пост председателя правления Балтийского Банка в связи с переходом на новую работу. Временное исполнение обязанностей было возложено на заместителя председателя правления Дмитрия Пожидаева. С 24 мая он продолжит работу в управленческой команде Балтийского Банка, вернувшись к исполнению обязанностей зампреда правления.

Сергей Шевченко покинул пост предправления Балтийского Банка Сергей Шевченко досрочно покинул пост председателя правления Балтийского Банка. Согласно раскрываемой кредитной организацией информации, соответствующее решение утвердил накануне ее совет директоров.