Определенная на июнь базовая доходность вкладов в рублях в основном снизилась

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на июнь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 мая текущего года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях до востребования выросла на 0,109 процентного пункта (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом), а по срочным депозитам — снизилась на 0,164—0,509 п. п. (заметнее всего уменьшилась доходность вкладов на срок свыше года).

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Май 7,140

8,961

9,171

9,610

9,544

Июнь 7,249

8,797

8,865

9,256

9,035



Базовая доходность долларовых вкладов на срок свыше года незначительно снизилась (на 0,003 п. п.), а на остальные сроки выросла на 0,044—0,136 п. п



Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Май 0,664

0,724

1,202

2,035

2,370

Июнь 0,708

0,860

1,311

2,130

2,367



Базовая доходность вкладов в евро изменилась разнонаправленно: на сроки до 90 дней и свыше года — снизилась на 0,113 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, по остальным срокам — выросла на 0,023—0,06 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Май 0,369

0,383

0,226

0,385

0,697

Июнь 0,429

0,270

0,251

0,408

0,547



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Базовая ставка взноса начиная с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против 0,1% ранее). Для банков, чьи максимальные ставки по вкладам превышают базовый уровень доходности более чем на 2 п. п., с 1 июля 2015 года установлены повышенные взносы в фонд. Дополнительная ставка (со II квартала 2016 года — 50% базовой) действует для банков, которые в течение любого месяца отчетного квартала привлекли хотя бы один вклад с доходностью, превышающей базовый уровень на 2—3 п. п. Повышенная дополнительная ставка устанавливается в случае превышения базового уровня доходности более чем на 3 п. п. С I квартала 2017 года она была равна 400% базовой ставки, а со II квартала — увеличена до максимально допустимых 500% базовой ставки.