Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду мая составила 7,69%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Банка России.



Показатель за первую декаду мая равнялся 7,92%. Таким образом, снижение составило 0,23 процентного пункта. Это минимальное значение за всю историю наблюдений ЦБ — с середины 2009 года. Ранее исторический минимум был зафиксирован за первую декаду марта 2017-го — 7,798%.

В свою очередь на пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.



Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября 2016 года совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.