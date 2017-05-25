Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства договорились продлить соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает Bloomberg.

К соглашению не присоединятся новые страны, не входящие в картель, рассказал агентству участник встречи на условиях анонимности.

Ранее в четверг стало известно, что ОПЕК приняла решение о пролонгации соглашения о снижении уровня добычи нефти на девять месяцев — до конца I квартала 2018 года. При этом особые условия для Ирана, Нигерии и Ливии были сохранены.

Организация стран — экспортеров нефти в ноябре договорилась сократить добычу примерно на 1,2 млн баррелей в день. В декабре к соглашению присоединились 11 государств, не входящих в картель, в том числе Россия, в результате общее сокращение достигло 1,8 млн баррелей в день. Предполагалось, что эти ограничения будут действовать шесть месяцев с января текущего года.

Темпы снижения мировых цен на нефть ускорились. По состоянию на 19:04 мск стоимость июльских контрактов на Brent упала на 1,65 доллара, до 52,31 доллара за баррель. Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI уменьшились на 1,66 доллара и составили 49,7 доллара за баррель.