В настоящее время многие представители e-commerce устанавливают онлайн-кассы с ошибками. К такому мнению пришли опрошенные порталом Банки.ру эксперты.

Когда регистрацию онлайн-кассы выполняет пользователь, не имеющий соответствующих навыков, часто возникают проблемы. К сожалению, иногда это приводит к необходимости замены фискального накопителя, рассказала директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «Атол» Юлия Русинова.



Из-за этого большинство представителей электронной коммерции, связанных с продажей и покупкой товаров и услуг через Интернет, устанавливают онлайн-кассы с ошибками.

«Большинство мелких и средних бизнесов пребывают в шоке, не знают, что делать, и ждут готовых комплексных решений. Решения появляются, но их пока мало. Можно сказать, что технология еще отрабатывается. По 54-ФЗ в России сейчас работают всего несколько сотен интернет-магазинов. Еще несколько сотен готовятся подключиться. Остальные или выжидают, или даже не подозревают о том, что они теперь обязаны использовать кассы», — комментирует руководитель проекта «МодульКасса» Максим Митусов.

«В отличие от офлайн-торговли, предприниматели в сфере электронной коммерции всегда были далеки от работы в полном соответствии с требованиями 54-ФЗ. Многие либо вовсе не применяли кассы, либо применяли, но с нарушениями. Ярким примером подобных нарушений является заблаговременная печать чека при доставке товаров. В соответствии с законодательством чек должен быть напечатан в момент осуществления расчета, а не заранее в офисе», — объясняет Юлия Русинова.

Также она приводит в пример нарушения, совершаемые представителями e-commerce в области продажи музыки, электронных книг либо других нематериальных товаров или услуг. «Так как оплата в таких интернет-магазинах осуществляется по карте и при продаже этих товаров нет необходимости в осуществлении доставки или каком-либо личном контакте продавца с покупателем, предприниматели не считали себя обязанными выдавать бумажные чеки своим покупателям, так как сделать это сложно — не будешь же отправлять по почте. В результате контрольно-кассовая техника не применялась вовсе», — комментирует она.

В соответствии с 54-ФЗ кассовый чек или электронный чек при покупках в Интернете должен быть сформирован в момент расчета. Малые и средние интернет-магазины сейчас не понимают, как интегрировать сайт и кассу, как укладываться в жесткий норматив пяти минут и что, например, делать, если оплата прошла ночью. На самом деле решения для этой задачи уже есть.

Первое из них предполагает, что кассы размещаются в специализированном центре обработки данных, за их защиту, подключение к Интернету и круглосуточную готовность к работе отвечает компания-партнер, а магазину остается только передать данные для фискализации. Этот продукт сейчас предложили компании «Атол», «Штрих-М» и «Старрус».

«Решением является интеграция CMS-платформы магазина с кассой. То есть нужно, чтобы все происходило автоматически: CMS получает данные об оплате, передает их в кассу, касса формирует чек и отправляет его ОФД и клиенту либо только ОФД в том случае, если в его обязанности входит отправка чеков клиенту», — советует директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «Атол».

Второе решение предложила компания «МодульКасса». В компании привязывают кассы, которые продают клиентам, непосредственно к интернет-магазинам. То есть данные из облака можно автоматически передавать на оборудование, которое находится у продавца. Через эти же кассы может проходить оплата и наличными, если эта касса стоит в магазине или находится у курьера.



По данным ФНС, первое время после запуска сервиса по онлайн-регистрации касс возникали ситуации, связанные с некорректным заполнением заявления в личном кабинете либо неверным вводом данных в кассу при ее регистрации. И таких ситуаций было около 30% (завершить регистрацию касс было невозможно). После ряда встреч производителей и ФНС ведомство доработало функционал личного кабинета, позволив проводить корректировку данных в заявлении, а производители доработали утилиту регистрации касс (используется для первичного ввода информации в кассу). Совместные действия привели к тому, что с начала этого года доля ошибок снизилась с 30% до 4%.

Исторически так сложилось, что кассы использовали только крупные интернет-магазины типа Ozon. Для них новый закон не стал шоком, они начали готовиться к работе в соответствии с новыми требованиями заранее, хотя и у них есть масса вопросов по эксплуатации касс. А средние и тем более малые компании кассовую технику практически не использовали. Соответственно, они и сейчас не понимают, как работать по 54-ФЗ.

«При использовании ККТ нельзя вводить некорректный ИНН пользователя кассы, ИНН ОФД и регистрационный номер ККТ. Данные параметры участвуют в формировании фискального признака документа, который формируется кассой и вводится на втором этапе регистрации ККТ в личном кабинете. Если данные параметры отличаются между собой в заявлении и в памяти кассы, то кассу нельзя будет зарегистрировать по причине несовпадения данных», — добавляет Юлия Русинова.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru