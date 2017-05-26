Вкладчики сами смогут выбирать банки, через которые будут решать вопросы с компенсациями

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует перейти от системы назначения банков-агентов для расчетов с вкладчиками лишившихся лицензий банков через конкурс к системе, при которой вкладчик сможет выбирать банк самостоятельно. Об этом сообщил глава агентства Юрий Исаев на собрании Ассоциации региональных банков России. Кроме того, агентство намерено развивать систему дистанционного взаимодействия с вкладчиками и с банками.

Как уточнил Исаев, АСВ запустит процедуру дистанционных выплат компенсаций. Агентство уже начало принимать заявления на выплаты через дистанционные каналы обслуживания банков, а в перспективе будет принимать заявления через собственный ресурс и через единый портал государственных услуг. Деньги будут перечисляться на счет, указанный вкладчиком.

«Это кардинально изменит систему. Мы планируем перейти от конкурсной системы назначения банка-агента к системе, при которой вкладчик сам сможет выбирать банк, через который он будет решать вопросы с компенсациями. Нужно принять во внимание, что при конкурсной системе у регионального банка меньше шансов по сравнению с крупными, федеральными, у которых больше филиалов и покрытие по стране выше», — сказал Исаев.

​Как банки пилят вкладчиков За несколько лет принудительного оздоровления банковского сектора количество участников рынка сократилось более чем в полтора раза. Для кого-то чистка системы обернулась безвременной кончиной, зато другие игроки получили отличные возможности для укрепления и расширения своих рыночных позиций.

Он добавил, что сейчас АСВ обсуждает с Банком России ряд инициатив, направленных на повышение технологичности агентства, включая развитие дистанционного взаимодействия с банками и вкладчиками. Агентство, в частности, рассчитывает максимально расширить доступ к своим функциям через интернет-портал и через мобильные приложения. Эти инициативы, по мнению Исаева, заинтересуют прежде всего региональные банки.