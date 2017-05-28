Совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Шишханов покидает пост председателя правления Бинбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Шишханов переходит в ПФГ «Сафмар» в качестве зампредседателя совета директоров и остается членом совета директоров промышленных и финансовых активов группы. Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка будет назначен Александр Лукин.

«Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы «Сафмар», сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы, оставив должность председателя правления Бинбанка. Это решение определено стремительным ростом ПФГ «Сафмар» и необходимостью совершенствования ее корпоративного управления. Помимо финансового блока ПФГ Микаил Шишханов в новой должности будет курировать внешнеэкономическую деятельность группы, в частности, направления перспективного сотрудничества с западными, азиатскими и арабскими фондами, ретейловые компании группы («М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила»), лизинговую компанию «Европлан», IT-технологии, а также страховой бизнес — компанию ВСК», — говорится в релизе.

«Лучшие мировые практики корпоративного управления предполагают, что оперативную деятельность ведет топ-менеджмент, а ключевые акционеры и совет директоров задают вектор развития. Микаил Шишханов является выдающимся банкиром, талантливым руководителем, в течение многих лет он успешно руководил Бинбанком, который сегодня входит в число лидеров финансовой отрасли России. Мы должны эффективней использовать мощный интеллектуальный потенциал, огромный управленческий опыт Микаила Шишханова, реализация которых будет соответствовать стремительной динамике развития группы. Именно поэтому он идет на повышение», — прокомментировал председатель совета директоров и акционер Бинбанка Михаил Гуцериев.