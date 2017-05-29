Концепция ИПК может заработать лишь в 2020 году

Правительство заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанного Минфином и Центробанком, практически сразу после его внесения. Публичное обсуждение концепции начнется только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое не появится раньше президентских выборов. Об этом сообщил «Известиям» федеральный чиновник и подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения ИПК.

«Концепция ИПК завязана на многих важных изменениях в пенсионной системе, включая повышение пенсионного возраста. Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху. Когда оно появится, неизвестно. Вероятно, не раньше президентских выборов в 2018 году», — рассказал федеральный чиновник.

ИПК может заработать лишь в 2020 году, а предложенная модель претерпит существенные изменения, уверены собеседники издания. При этом официально в Минфине сообщили, что срок введения ИПК пока не изменился.

По словам федерального чиновника, концепция ИПК заморожена в правительстве до тех пор, пока не будет принято политическое решение о начале обсуждения изменений в пенсионной системе в целом.

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Концепция ИПК внесена в правительство с разногласиями, которые усложняют прохождение инициативы, отметил собеседник издания, принимающий участие в обсуждениях реформы в правительстве. «Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке. Это главный камень преткновения. ИПК требует существенной доработки, — сообщил он. — Сейчас обсуждаются многие предложения в пенсионной сфере, и итоговый вариант системы может исключать ИПК в предложенном формате».

Официально в пресс-службе Минфина изданию сообщили, что «срок введения концепции ИПК пока не изменился». Речь шла о 2019 годе.