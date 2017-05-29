Российской экономике в обозримой перспективе придется столкнуться с рядом внешних и внутренних вызовов, прежде всего с общим замедлением темпов глобального экономического роста, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В ближайшие пять — десять лет факторы экономического роста в РФ будут отличаться от тех, которые были источниками роста в 2000-х — первой половине 2010-х годов, заявила глава ЦБ журналу ПМЭФ, подготовленному Росконгрессом.

«Какие основные факторы определяют внешние условия, в которых нам предстоит развиваться? Первое — это общее замедление темпов глобального экономического роста. Хотя в 2017 году темпы глобального роста несколько повысились и выглядят более устойчиво, чем в предыдущие девять лет, последовавшие после глобального экономического кризиса, но тем не менее по сравнению с нулевыми годами рост выглядит все еще малоубедительным», — отметила она.

Второе — отсутствие в мире явных локомотивов роста, предъявляющих растущий спрос на сырьевые товары и другие традиционные товары российского экспорта, сказала глава ЦБ. «Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество — это рост за счет потребления, а не экспорта или инвестиций, и, скорее всего, этот рост будет более энергоэффективным. При этом предложение энергетических товаров увеличилось: развилась добыча сланцевой нефти и газа, наблюдается глобальный переизбыток мощностей в металлургии и так далее. Поэтому можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла», — пояснила Набиуллина.

​Набиуллина: в этом году экономика вырастет на 1—​1,5% Оценка Банком России экономического роста на этот год — 1—1,5%, на следующие два года — 1,5—2%, заявила на «Биржевом форуме — 2017» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Третье — это риски роста волатильности на глобальных финансовых рынках, связанные прежде всего с выходом США, а в последующем и еврозоны из политики количественного смягчения, указала она. Такая ситуация в глобальной экономике создает значительные вызовы для российской экономики и финансовых рынков, считает глава регулятора.

«Снижение темпов роста, глобальный спрос на традиционные товары российского экспорта ограничивают как рост за счет экспорта этих товаров, так и основанный на выручке от экспорта этих товаров рост спроса на продукцию неторгуемых секторов, включая строительство. Необходимо искать новые экспортные ниши на мировых рынках и в мировых цепочках добавленной стоимости», — отметила Набиуллина.

Существуют и серьезные внутренние экономические вызовы, добавила глава ЦБ. Потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей ограничен; безработица находится на уровне, близком к историческому минимуму; обследования предприятий показывают, что загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму.

«Поэтому основные резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, повышении качества управления, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста», — указала она.

​Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция Население России при инфляции 8% вместо 4% потеряет за год более 2 трлн рублей в части доходов и почти 1 трлн в части сбережений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании фракции КПРФ.



Экономический рост потребует эффективных финансовых институтов. Именно поэтому фокус политики Банка России — это выстраивание здоровой, надежной и эффективной финансовой системы, способной адекватно оценивать инвестиционные проекты, направлять в них сбережения населения и пользоваться доверием у граждан и бизнеса, отметила Набиуллина.

Для достижения этой цели ЦБ будет продолжать работать по трем направлениям: очищению финансовой системы от слабых и неэффективных игроков; совершенствованию регулирования и надзора; снятию барьеров и созданию условий для развития новых финансовых инструментов, повышающих финансовую доступность и открывающих новые возможности для бизнеса.

Хотя масштабы индустрии финтеха сравнительно невелики, его влияние будет нарастать, а новые технологии станут драйвером роста финансового сектора, полагает глава ЦБ. «Процесс трансформации финансового сектора будет способствовать экономическому росту через снижение издержек для финансовых организаций, стоимости услуг для клиентов и расширение финансовой доступности. При этом процесс цифровой революции в финансовом секторе нужно направлять таким образом, чтобы не возникало неожиданных рисков для экономики и финансовой стабильности», — заключила она.