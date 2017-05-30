Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может получить право по решению правительства передать Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) акции банка «Российский Капитал». Соответствующее распоряжение о внесении данного законопроекта в Госдуму опубликовано на сайте Кабмина во вторник.

«Законопроектом устанавливается право АСВ по решению правительства России осуществить отчуждение 100% привилегированных акций АКБ «Российский Капитал» с их последующей конвертацией в обыкновенные акции в целях передачи агентством акций банка АИЖК», — говорится в документе.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит обеспечить передачу АСВ акций «РосКапа» с целью развития ипотечно-строительной модели на базе этого банка.

Законопроект разработан в рамках завершения строительства объектов группы компаний «СУ-155», он был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 мая 2017 года.

«Российский Капитал» может быть интегрирован в структуру АИЖК осенью Банк «Российский Капитал» может быть интегрирован в структуру Единого института развития в жилищной сфере Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) осенью 2017 года. Об этом сообщил журналистам глава АИЖК Александр Плутник.