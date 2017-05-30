Центробанк предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такие поправки готовит регулятор к закону «О кредитных историях», пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Документ предполагает, что банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последним посещать отделения. Данные, полученные в электронном виде, банки смогут подтверждать в ЕСИА, а также в госорганах, например в Пенсионном фонде России или Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Без идентификации заемщика банки не смогут получить доступ к его кредитной истории, и тогда клиенту придется прийти в отделение.

По данным Минкомсвязи на начало мая, в ЕСИА зарегистрировано более 47 млн человек. Однако не все потенциальные заемщики — пользователи портала госуслуг, указывают эксперты. По их мнению, часть заемщиков перестанет обращаться за кредитами онлайн и придет в отделения, но оценить масштаб перераспределения сейчас сложно. Кроме того, есть и технические проблемы: нововведение сопряжено со сложной интеграцией систем банков, сайта госуслуг и БКИ. Это потребует от банков доработки инфраструктуры дистанционного банкинга, а также создания сертификационных центров.

Однако шанс обойтись без госуслуг есть: банки могут заранее получать от клиента согласие на запросы в БКИ или получать в бюро только информационную часть кредитной истории, которая, как правило, содержит ключевые данные о заемщике. Возможно, некоторые банки будут использовать минимальную информацию о заемщиках, которую можно получить без согласия клиента, а это приведет к тому, что суммы онлайн-кредитов снизятся.

Сейчас срок согласия на запрос истории в БКИ действует два месяца, ЦБ предлагает увеличить срок до шести месяцев, рассказал изданию руководитель блока «Риски» банка «Возрождение» Салават Исмагилов. А это позволит банкам предлагать кредиты без дополнительных запросов клиентам, заключает он.

Законопроект пока не внесен в Госдуму, но ЦБ уже разослал документ по банкам и БКИ. Представитель Банка России подтвердил, что регулятор готовит поправки.

