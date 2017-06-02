Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая составила 7,58%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Банка России. Это минимальное значение за всю историю наблюдений ЦБ — с середины 2009 года, ранее исторический минимум был зафиксирован в предыдущей декаде.

Показатель за вторую декаду мая равнялся 7,69%, то есть снижение составило 0,11 процентного пункта.

В свою очередь на пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября 2016 года совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на май базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 7,14%, на срок до 90 дней — 8,961%, от 91 до 180 дней — 9,171%, от 181 дня до года — 9,61%, а свыше года — 9,544%.

Кроме того, регулятор установил базовый уровень доходности вкладов на июнь.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на июнь
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на июнь

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на июнь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.