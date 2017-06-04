Атака в Лондоне произошла через три недели после взрыва на концерте в Манчестере

На Лондонском мосту в ночь на воскресенье фургон въехал в пешеходов, а потом неизвестные начали нападать с ножами на прохожих. В результате атаки как минимум семь человек погибли, 48 ранены. Подозреваемых было трое, все они застрелены. Полиция назвала эти происшествия террористической атакой.

Террористы использовали ту же схему, что и при нападении вблизи парламента 22 марта, — наезд на пешеходов, а потом атака с помощью холодного оружия. Но на этот раз речь идет не об одиночке, а о группе из трех террористов, отмечает ТАСС.

16:42 мск — Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к терактам, сообщает Скотленд-Ярд. «Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются», — говорится в заявлении полиции. В частности, по данным Reuters, были задержаны четыре женщины в никабах. Стражи порядка сопроводили женщин в автозаки. Как сообщает Sky News, полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.

16:37 мск — В контртеррористической операции принимали участие бойцы спецподразделения британских ВС — Специальной авиадесантной службы (САС). Как сообщила британская газета Daily Mail , отряд быстрого реагирования «Голубой гром» прибыл на место ЧП на вертолете через несколько минут после того, как в полицию поступило первое сообщение о том, что водитель автомобиля умышленно наехал на пешеходов.

Таким образом, была задействована схема реагирования на теракты, которая отрабатывалась британскими спецслужбами в течение последних месяцев.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter представитель Федерации столичной полиции Кен Марш, среди пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.

15:59 мск — В соцсетях появилось фото предполагаемого участника нападений в Лондоне. Один из пользователей социальных сетей опубликовал фото лежащего на тротуаре мужчины, к телу которого примотаны какие-то предметы, сообщает ВВС.

15:05 мск — Лондонская полиция в настоящий момент ведет обыск в доме одного из подозреваемых в совершении теракта в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.

По сведениям его источников, операция проходит в районе Баркинг на востоке британской столицы. Как сообщается, один из соседей назвал подозреваемого «приветливым человеком, с юными детьми, который жил в квартале три года» и работал в организации Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы. Сосед также сообщил, что предполагаемый террорист оказывал помощь местной общине по решению проблемы бездомных.

11:48 мск — Среди пострадавших четверо граждан Франции, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info .

11:35 мск — Число погибших увеличилось до семи человек.

По данным полиции, россиян среди пострадавших нет, в посольство также никто не обращался, сообщил РИА Новости представитель дипломатической миссии. «По данным полиции Лондона, пострадавших среди россиян нет, до настоящего времени к нам никто не обращался», — сказал представитель дипмиссии.

9:45 мск — Сообщалось о 30 пострадавших. «Мы доставили уже более 30 пострадавших в пять больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте», — говорится в заявлении Национальной службы здравоохранения (NHS).

На всех подозреваемых были надеты муляжи поясов смертников, которые не содержали взрывчатых веществ и не представляли реальной угрозы, сообщает ВВС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

2:25 мск — Лондонская полиция объявила, что события на Лондонском мосту и на рынке в Боро признаны террористическим актом.

0:08 мск — В полицию поступило сообщение о происшествии на Лондонском мосту, который соединяет районы Сити и Саутворк. Фургон совершил наезд на пешеходов, продолжив после этого движение до близлежащего рынка Боро (всего в 500 метрах от Лондонского моста). Из автомобиля вышли трое неизвестных, вооруженных ножами, и начали нападать на прохожих. На преступниках были надеты муляжи «поясов шахида». Полицейские, прибывшие на место событий уже через восемь минут после вызова, застрелили террористов.

Одновременно появились сведения о неком инциденте в районе Воксхолл (примерно в 3,5 км к югу от Лондонского моста). Но позднее в полиции заявили, что он никак не связан с двумя другими происшествиями, сообщает Dwelle .

В результате нападений погибли шесть человек, сообщили в лондонской полиции. По данным службы скорой помощи города, в результате наезда фургона на Лондонском мосту были госпитализированы более 30 раненых. Еще несколько человек с менее серьезными ранениями получили помощь на месте.

Один человек был ранен в голову после того, как полиция открыла огонь по террористам, сообщает газета Sun со ссылкой на очевидцев.

Про личности террористов ничего неизвестно. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракты.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне «потенциальным актом терроризма». В ночь на воскресенье премьер вернулась в резиденцию на Даунинг-стрит, чтобы провести совещания с представителями силовых ведомств в связи со случившимся. В воскресенье премьер проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого войдут представители правительства, полиции и спецслужб.

Мэр Лондона Садик Хан считает произошедшее «спланированным и подлым нападением» на мирных жителей и гостей города.

Атака на Лондонском мосту произошла спустя три недели после взрыва на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Тогда погибли 22 человека. Ответственность за ту акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». А 22 марта преступник на машине врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне. Затем он напал с ножом на полицейского перед британским парламентом и был застрелен. Ответственность за ту атаку также взяла на себя ИГ.