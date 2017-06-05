ЦБ поддержал давнюю инициативу банковского сообщества — ограничить влияние крупнейших игроков рынка на формирование общерыночных предельно допустимых ставок по кредитам населению, выяснил «Коммерсант». Доля рынка банка при расчете ЦБ полной стоимости кредита (ПСК) будет ограничена 20%. По факту это окажет влияние лишь на учет ставок Сбербанка, однако ограничение позволит большинству банков выдавать более дорогие, чем сейчас, кредиты.

«Регулятор почти год тормозил принятие нормы и в итоге согласился только на 20%», — сообщил изданию собеседник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. «Банк России не возражает против поправок к федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», которые ограничат долю крупных банков при расчете ПСК до 20%, — подтвердили изданию в пресс-службе ЦБ. — Данная инициатива дорабатывается уже больше года, до ее принятия в окончательном виде преждевременно говорить о том, как изменится расчет ПСК. Изменения будут незначительны».

Сейчас долю на рынке потребительского кредитования более 20% имеет лишь Сбербанк. Так, согласно данным Frank Research Group на 1 мая, в сегменте «кредиты наличными» Сбербанк занимал 32,2%, в сегменте «кредитные карты» — 39,7%. В Сбербанке отказались от комментариев.



Планируется, что законопроект будет рассмотрен Госдумой уже летом, рассказали изданию два депутата, а также два банкира, знакомые с ходом обсуждения документа. Речь идет о поправках к закону «О потребительском кредите (займе)» в части правил расчета ПСК.

Хотя поправки еще не приняты, банкиры уже строят радужные планы. «Если такая норма будет принята, банки получат возможность варьировать ставками в большем диапазоне, в том числе выдавать кредиты категории «заемщики», которые пока не пропускает наша риск-модель», — отметил председатель правления ОТП Банка Илья Чижевский. Предварительные расчеты показывают: ограничение доли одного Сбербанка при расчете ПСК даст прибавку 1—2 процентных пунктов. Среднерыночные значение ПСК, по данным ЦБ, для договоров, заключаемых в третьем квартале 2017 года, по кредитным картам достигают 29,6%, по кредитам наличными — 26,5%.

В то же время банкиры надеются, что «дискуссия будет продолжена». В дальнейшем они надеются добиться также снижения влияния на значения ПСК кредитов зарплатным клиентам, которые значительно более дешевые, чем ссуды клиентам с улицы.