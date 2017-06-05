Бывший глава банка «Огни Москвы», скончавшийся после перевода из изолятора в больницу, был помещен под домашний арест за два месяца до своей смерти

Скончавшийся в больнице бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, фигурант дела о хищении 7,5 млрд рублей из кредитной организации, в марте был переведен из СИЗО под домашний арест, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Москве.



«5 июня 2017 года в ряде СМИ размещена информация по факту смерти 12 мая 2017 года обвиняемого Дениса Морозова. УФСИН России по городу Москве сообщает, что на основании постановления Басманного районного суда Москвы от 9 марта 2017 года Морозову Денису Юрьевичу изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — отметили в ведомстве.

Ранее РБК сообщил, что Морозов скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Ему было 42 года, у него осталось трое детей, рассказал на условиях анонимности родственник топ-менеджера. Бывшего председателя правления банка госпитализировали 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и так и не пришел в себя. Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, — болезнью Виллебранда — Диана; этого заболевания нет в перечне диагнозов, препятствующих содержанию под стражей. Подобным больным периодически требуется введение препаратов плазмы; за все время содержания в СИЗО Морозову ни разу не сделали переливание крови, уточнил собеседник РБК. В конце августа Морозов перенес полостную операцию: «Его оперировали в 40-й больнице и оттуда вернули назад в СИЗО. Даже швы снимали уже не в больнице».

СМИ: обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, фигурант дела о хищении 7,5 млрд рублей из кредитной организации, скончался под арестом. Морозов умер в Боткинской больнице, куда был доставлен из изолятора. Экс-банкир много раз обжаловал арест, указывая на плохое состояние здоровья, сообщает РБК.

Морозов неоднократно просил отпустить его из изолятора и подавал жалобы на решение о продлении ареста, однако в их удовлетворении было отказано, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда. Копии постановлений есть в распоряжении РБК: в них указано, что фигурант дела в том числе ссылался на плохое состояние здоровья и на то, что ему требуются регулярные переливания крови.

Банк «Огни Москвы» был лишен лицензии в мае 2014 года и вскоре признан банкротом. В 2015 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов против руководителей банка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, обвиняемые фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги со счетов клиентов переводили подконтрольным фирмам. Такая «двойная бухгалтерия» действовала в банке задолго до того, как его возглавил Морозов, писал «Коммерсант».

Сейчас это дело в отношении восьми фигурантов рассматривает Басманный суд Москвы, Морозову вменялись два эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), один эпизод присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и организация преступного сообщества (ст. 210 УК). Свою вину он частично признал.