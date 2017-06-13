Президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство олигархов согласились работать по справедливым законам.

«Им было сказано, что никто не посягает на собственность. Наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил», — сообщил президент в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

По словам Путина, в беседах с представителями бизнес-элиты он заявил, что ранее работавшие схемы должны прекратить свое существование. «Законы должны быть более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», — считает глава государства.

Он подчеркнул, что большинство олигархов «вписались в эти правила». В то же время президент отметил, что были также и не согласные с новыми нормами. «Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью», — сказал Путин, добавив, что речь идет о «единицах».



«Все-таки олигархи — тоже разные», — отметил он.

