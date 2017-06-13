Совет финансового рынка (входят представители всех финансовых СРО) обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть новые подходы к требованиям по кредитным рейтингам, пишет «Коммерсант». Финансисты считают необходимым увеличение переходного периода, применение диверсификационного подхода к размещению средств некредитных финансовых организаций (НФО), а также установление единых требований к инвестированию средств всеми участниками рынка в активы одинаковой социальной значимости.

Предложения финансистов изложены в письме на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Письмо, в частности, касается сроков полного перехода на рейтинги по национальной шкале для банков, в которых НФО разрешено размещать средства. Окончание переходного периода произойдет уже через месяц — 14 июля 2017 года.

«Решение о признании методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам одного из двух аккредитованных ЦБ агентств («Эксперт РА») было публично раскрыто только 30 мая 2017 года, — отмечается в письме. — А информация об уровнях кредитного рейтинга, присвоенных указанным агентством, которые могут признаваться достаточными для соблюдения требований Банка России, до настоящего времени не раскрыта».

В результате профучастники вынуждены принимать важнейшие с точки зрения бизнеса решения в условиях цейтнота, отмечают авторы письма. По окончании переходного периода средства пенсионных накоплений НПФ, размещенные в банках, не соответствующих требованиям по кредитным рейтингам, должны быть отозваны с депозитов, у профучастников же такие средства перестают учитываться в составе собственных средств. Для некоторых из них это грозит нарушением лицензионных требований.

По мнению авторов письма, переходный период должен был начаться не ранее, чем были аккредитованы все агентства и обнародован мэппинг. «Только имея полное представление о правилах игры, можно принимать экономически обоснованные решения», — отмечают собеседники издания. «Участники пенсионного рынка, да и другие тоже, не могут оперировать подходом «мы думаем, что банки успеют получить рейтинговые оценки». Они не хотят брать на себя такие риски», — говорит один из подписавших письмо, глава АНПФ Сергей Беляков.

Впрочем, большинство экспертов сомневается, что ЦБ согласится дать отсрочку полного перехода на национальные рейтинги. Более жизнеспособной идеей, по их словам, является уравнивание подходов к использованию рейтингов банков в целях регулирования для участников финансового рынка всех индустрий.

Практически для всех НФО установлены ограничения, согласно которым размещение активов ограничено одним уровнем кредитного рейтинга для всех активов, указывается в письме. В то же время для некоторых участников рынка, например кредитно-потребительских кооперативов (КПК), есть возможность установить долю средств резервного фонда для размещения в банках в зависимости от уровня рейтинга банка. Так, решением совета директоров ЦБ установлено: более 50% средств резервного фонда КПК может быть размещено в банки с рейтингом АКРА «ААА» (RU), от 20% до 50% — в банки с рейтингом АКРА «BBB» (RU), до 20% — в банки с рейтингом АКРА «BB+» (RU). «Похожий подход применен Банком России для инвестирования собственных средств страховщиков и страховых резервов», — говорится в письме. Совет финансового рынка предлагает распространить этот подход и на остальные отрасли финрынка.

Кроме того, авторы письма указывают: требования к рейтингам банков, в которых размещаются средства госкорпораций и госкомпаний, оказались более мягкими, чем практически для всех НФО. «Представляется обоснованным к активам одинаковой социальной значимости предъявлять одинаковые требования по рейтингам», — говорит заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями компании «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. По его словам, развитию рейтинговой индустрии также способствовала бы диверсификация требований к рейтингу в зависимости от доли инвестированных средств, это простимулировало бы большее количество банков и эмитентов получать рейтинги.