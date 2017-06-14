На этой неделе Банк России на практике начнет заявленный ранее переход от регионального к централизованному надзору, а именно вышлет кредитным организациям соответствующие уведомления с деталями условий данного перехода. Об этом РБК рассказали три банкира, посетивших 8 июня встречу с зампредом ЦБ Ольгой Поляковой (курирует надзор), посвященную данному нововведению. На сайте Ассоциации «Россия» сообщается, что в обсуждении новых регуляторных требований приняли участие представители 83 банков.



Цель нововведений, как рассказали два участника встречи, сделать так, чтобы все банки России контактировали напрямую с надзорным подразделением в центральном аппарате ЦБ вне зависимости от того, в каком регионе они зарегистрированы. Это должно облегчить коммуникацию банков с ЦБ, устранить недопонимание, которое раньше возникало из-за разных подходов к надзору со стороны управлений ЦБ на местах и их фактической неподконтрольности центральному аппарату ЦБ, поясняет один из собеседников РБК.

Переходный период продлится, по словам участников встречи, с 16 июня текущего года до сентября 2018-го.

В феврале 2017 года на встрече банков с представителями ЦБ в «Бору» Эльвира Набиуллина объявила, что с 1 марта регулятор планирует начать реформу по централизации банковского надзора. Тогда глава ЦБ поясняла, что в ходе реформы региональные сотрудники будут переведены во вновь создаваемый департамент так называемого текущего банковского надзора непосредственно в центральном аппарате ЦБ. Руководство ими будет осуществляться из центра, зарплата выплачиваться также центральным аппаратом Банка России. «На местах останется небольшое число людей, они также будут подчиняться центральному аппарату ЦБ», — говорила Набиуллина.

Всего, согласно реформе, надзор за банками в центральном аппарате ЦБ будет сконцентрирован в трех департаментах. Кроме департамента текущего надзора, непосредственно контролирующего ситуацию в банках, это еще и департамент надзора за системно значимыми банками, уделяющий пристальное внимание соответствующим кредитным организациям, и департамент банковского надзора, который будет осуществлять общее информационное, организационное и методологическое сопровождение работы всего надзорного направления, уточняла председатель Банка России.

Надзор за банками — не первый сегмент деятельности ЦБ, подвергшийся централизации. Ранее аналогичную реформу прошли подразделения ЦБ, осуществляющие проверки в банках.