Рубль слабеет по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник. Стоимость американской валюты превысила 59 рублей, единой европейской — 66.

По состоянию на 13:18 мск курс доллара вырос на 76 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 59,2025 рубля. Котировки единой европейской валюты к этому времени повысились на 87,75 копейки, до 66,06 рубля.

«Мы считаем, что ослабление рубля продолжится в краткосрочной перспективе. В первую очередь это происходит на волне выхода иностранных спекулянтов из игры в кэрри-трейд в ОФЗ, что приводит к покупкам иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», — отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.



Мировые цены на нефть во вторник продолжают снижаться. Котировки июльских фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке к 13:33 мск уменьшились на 0,76 доллара и составили 43,44 доллара за баррель. В Лондоне стоимость августовских контрактов на Brent просела по состоянию на 13:34 мск на 0,84 доллара, до 46,07 доллара за баррель.

«Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых — удешевление нефти и снижение фондовых индексов РФ на неблагоприятном внешнеполитическом фоне. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками ФРС и Центробанка привело к падению доходов от операций carry trade и оттоку спекулятивного капитала из России», — указывают аналитики Уральского Банка Реконструкции и Развития. Ожидаемый ими торговый диапазон на вторник составляет 58,35—59,35 рубля за доллар.

По мнению ведущего аналитика ГК TeleTrade Анастасии Игнатенко, рост валютных курсов выглядит вполне рациональным. «Долгое время биржевики игнорировали падение нефтяных котировок, не отыгрывая это движение в рубле. Однако на прошлой неделе ситуация изменилась, после того как оба ЦБ — ФРС США и Банк России — изменили параметры ДКП. На текущий момент дифференциал между ставками этих стран сократился, что уменьшило привлекательность российской валюты», — отмечает она. По мнению эксперта, ближайшей целью повышения пары USD/RUB видится уровень 59,5 рубля, после чего движение может быть продолжено в сторону 61+ рубля. Для пары EUR/RUB после взятия уровня 66,5—66,6 рубля горизонты роста могут повыситься до 69—69,2 рубля, прогнозирует она, добавляя, что такие сценарии могут осуществиться при условии обвала нефтяных цен еще на 5—6 долларов.

В свою очередь, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко главной причиной роста курсов доллара и евро называет новые антироссийские санкции, запрещающие инвестировать в госдолг. «Если раньше запрет распространялся только на бумаги госкомпаний и госбанков, то ОФЗ пользовались большим спросом у иностранцев, обеспечивавших 90% всей суммы, которую привлекал Минфин для покрытия дефицита бюджета. Хотя поправки в законопроект только разрабатываются, игроки уже приступили к закрытию части длинных позиций. Благодаря спекулятивным операциям рубль укреплялся, несмотря на падение цен на нефть, однако в случае распродажи игроками российских активов он вновь начнет четко коррелировать с котировками углеводородов. Учитывая весь негатив на сырьевом рынке, отечественная валюта может в самые короткие сроки провалиться существенно глубже, вплоть до 60—65 за доллар», — ожидает он.