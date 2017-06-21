В Центробанке ожидаются очередные кадровые перестановки. Пост главы департамента финансовых технологий займет бывший гендиректор «дочки» Сбербанка — крупнейшей в России по численности персонала IT-компании «Сбербанк-Технологии» — Алиса Мельникова, пишет «Коммерсант».

«Алисе Мельниковой предложили эту должность весной, когда стало известно об уходе (с поста главы департамента финансовых технологий ЦБ. — Прим. ред.) Вадима Калухова», — рассказал изданию источник, близкий к регулятору. Калухов, который возглавлял указанный департамент с момента его основания в апреле 2016 года, ушел 17 мая. Мельникова, как уточнил собеседник газеты, выйдет на новую работу с 1 июля.

Мельникова работала в «Сбертехе» с 2013 года. Ранее она занимала руководящие посты в компаниях «Ай-Теко», ISG, Egar Technology. Сам «Сбертех» был создан в 2011 году, на данный момент является крупнейшей по количеству персонала (около 10 тыс. сотрудников) IT-компанией в России, хотя обслуживает только группу Сбербанка. Во время работы Мельниковой в «Сбертехе» была начата разработка новой технологической платформы Сбербанка.

В Банке России Мельниковой предстоит заниматься анализом перспективных финансовых технологий, разрабатывать предложения по их применению, инновациями на финансовом рынке, а также развитием проектного и процессного управления в ЦБ. Особое внимание в департаменте уделяется кибербезопасности, диджитализации, Big Data, интернету вещей, интерактивным технологиям и искусственному интеллекту, виртуализации и облачным технологиям, криптотехнологиям и подходам к юберизации финансового пространства.

Эксперты считают, что на роль главы данного направления в ЦБ как нельзя лучше подходит именно человек из бизнеса.

ЦБ не анонсирует кадровые решения до официального назначения, указали в пресс-службе.

