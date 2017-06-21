Минфин на следующей неделе внесет в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, новая концепция предлагает два варианта автоподписки, какой из них больше подходит, будет определено при обсуждении проекта.

Первый — уже предложенная подписка по умолчанию. Минфин не теряет надежды найти «юридически приемлемый» путь ее внедрить, говорит Моисеев, признавая, что автоподписка без письменного согласия противоречит Гражданскому кодексу.

План Б — внести изменения в Трудовой кодекс, рассказывает Моисеев. В нем будет прописано, что при любом изменении трудового договора, например при повышении зарплаты, увеличении или сокращении отпуска, изменении должности, в договоре должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

На реализацию такого плана уйдет больше времени, признает Моисеев, но даже при внесении поправок в Трудовой кодекс Минфин постарается внедрить систему к запланированному сроку — 1 января 2019 года. Других существенных изменений, по его словам, Минфин в концепцию не вносил.

ЦБ прорабатывает юридическую конструкцию автоподписки, сообщил представитель регулятора. Участие людей в системе не должно быть принудительным, так как увеличивает нагрузку на бюджет семей, сообщил представитель ПФР. Предложения Минфина усложняют процедуру заключения пенсионного договора, считает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев: договор ИПК — это публичная оферта НПФ, а молчание либо заключение трудового договора — акцепт.

Минфин и ЦБ предлагают подключать граждан к новой пенсионной системе через трудовой договор Минфин и ЦБ обсуждают идею включения граждан в новую накопительную пенсионную систему (индивидуальный пенсионный капитал, ИПК) через трудовой договор. Эксперты считают, что это снимет часть рисков для запуска системы индивидуального пенсионного капитала, однако при этом сильно снизит число желающих в ней участвовать россиян, сообщает РБК.

Формально права работников в данном случае вряд ли можно считать нарушенными: их никто не заставляет подписываться на ИПК, считает советник Baker & McKenzie Евгений Рейзман. По его словам, это лишь станет нагрузкой для кадровиков, которым придется каждый раз напоминать о возможности отказаться от подписки. Работник получит готовый бланк отказа, внешне это сложно назвать прямым нарушением свободы договора и прав работника, говорит Рейзман, но логичнее обязать работодателя один раз или регулярно рассылать работникам предложение о подписке на ИПК с разъяснениями и знакомить с ним под расписку.

