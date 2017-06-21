Рубль заметно просел по отношению к доллару и евро под давлением слабой нефти и маячащих санкций

ЦБ установил официальные курсы валют на 22 июня. Курс доллара повысился на 1,4214 рубля, составив 60 рублей (58,5786 рубля на 21 июня). Курс евро увеличился на 1,477 рубля до 66,798 рубля (65,321 рубля на 21 июня).

Рубль заметно просел, однако достаточно неплохо держит удар, констатирует аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. На российскую валюту давят сразу несколько негативных факторов, продолжает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Шумиха вокруг санкций со стороны США в отношении России. Также почти одновременное поднятие процентной ставки американским регулятором и снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ, конечно, затяжное падение нефтяных котировок, которое связано с тем, что ОПЕК+ не может сформировать устойчивый тренд на снижение мировых запасов нефти ввиду роста ее добычи американскими нефтяными компаниями», — поясняет он.

Рубль вновь стал четко коррелировать с ценами на нефть, оставшись без поддержки после начала массового выхода иностранцев из позиций по отечественным активам и валюте, добавляет аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. «Ситуация на сырьевых рынках крайне нервозная: число буровых установок в США растет 22-ю неделю подряд в условиях падения глобального спроса, что сводит на нет все стараниях ОПЕК добиться баланса и сократить излишек «черного золота», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, без серьезного позитива курс рубля продолжит постепенное снижение и вполне может достичь отметки 62,4 за доллар в самое ближайшее время.

Биржевой курс доллара превысил 60 рублей Курс американской валюты в начале валютных торгов на Московской бирже в среду превысил 60 рублей впервые со 2 февраля текущего года.

Действительно, согласен Давыдов, бесконечно игнорировать темы слабой нефти и маячащих санкций невозможно, особенно когда к ним присоединяется фактор глобального восстановления позиций американским долларом.

«И тем не менее, если принимать во внимание только одну нефтяную модель, рубль остается весьма привлекательным. К текущему моменту запас прочности по нефти составляет порядка 7%. Одновременно стоит отметить вчерашнее размещение российских евробондов, которые, несмотря на все «но» были проданы с досанкционной доходностью», — рассуждает эксперт. По его прогнозу, краткосрочно рынок продолжит концентрироваться на новостях с рынка нефти и внешних сигналах.

С тем, что нефть в краткосрочной перспективе может поддержать рубль, согласен Капустянский. Вчера, напоминает он, вышли обнадеживающие данные по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти. Это дает возможность рассчитывать на то, что сегодня снижение запасов нефти и нефтепродуктов подтвердит агентство энергетики США, полагает эксперт. Однако чтобы переломить негативную тенденцию, статистика должна быть значительно лучше ожиданий, оговаривается аналитик.

«Также продолжает разгораться конфликт среди страна Ближнего Востока, и мы видим втягивание новых действующих лиц. Накануне последовали обвинения Ирана в поддержке терроризма со стороны Саудовской Аравии», — отмечает эксперт. В случае развития конфликта опять же может последовать рост нефтяных цен, допускает он.

И конечно, со счетов не стоит сбрасывать картель ОПЕК+, который может активизироваться с целью поддержать нефтяные рынки.