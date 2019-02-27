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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 20:00 27 февраля. Главное за минуту: в США опубликован проект новых санкций против РФ, инфляция и безработица пугают россиян Banki.ru 348
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 6386 17
- 09:23 СМИ: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень Известия 10269 7
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 5927 17
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 4984 2
- 08:15 ЦБ намерен относить к операционным рискам потери клиентов банков от атак хакеров Коммерсант 1501 2
- 20:00 26 февраля. Главное за минуту: россиянам увеличат доходы, ограничат закредитованность и создадут цифровой профиль Banki.ru 6880
- 12:49 Группа ВТБ увеличила годовую чистую прибыль по МСФО почти в полтора раза — до 179 млрд рублей Banki.ru 1771 2
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3172 13
- 09:01 Эксперты оценили схемы вывода из России средств под видом прямых иностранных инвестиций Коммерсант 2311
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7464 6
- 08:13 Власти ограничат закредитованность россиян уже в этом году Известия 12241 10
- 20:00 25 февраля. Главное за минуту: банки наращивают прибыль, ЦБ подключился к борьбе с телефонными мошенниками Banki.ru 3077
- 17:09 ЦБ: прибыль банковского сектора в январе выросла почти в четыре раза Banki.ru 2300 2
- 09:12 СМИ: кипрский офшор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше оценки СК РБК 4640 9
- 08:38 Visa может запустить оплату по QR-коду в России Ведомости 2667 4
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2237
- 08:17 Звонки клиентам банков с подмененных номеров стали массовыми Коммерсант 12249 19
- 10:00 Лучшее за неделю: мошенники «новой волны», блокировка за смену паспорта и подростковые проблемы в Сбербанке Banki.ru 49191
- 20:00 22 февраля. Главное за минуту: максимальная ставка по вкладам снова растет, россиянам должны зарплату на 2,7 млрд рублей Banki.ru 32942
- 16:25 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь выросла после просадки Banki.ru 27894 2
- 13:30 Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» Banki.ru 7274
- 09:15 МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей Banki.ru 3584 5
- 08:53 Финансовая разведка оценила объем теневой экономики в России в 20 трлн рублей РБК 3160 2
- 08:19 Требование к капиталу банков при допуске к госсредствам могут отменить Известия 2364
- 08:03 ЦБ создает единый реестр «плохих» клиентов банков Коммерсант 6456 13
- 20:00 21 февраля. Главное за минуту: ставки по вкладам пошли вниз, в России появилась вторая женщина-миллиардер Banki.ru 22125
- 17:40 ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март Banki.ru 12932
- 15:51 СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group Reuters 2065 1
- 09:37 Зампред ЦБ сравнил форекс-услуги с финансовыми пирамидами ТАСС 2532 5
- 08:52 Прием карт для социально значимых отраслей может подешеветь Ведомости 2575
- 08:30 Банки.ру и СМП Банк запускают специальный вклад «Победная ставка» Banki.ru 19528
- 08:11 Фигурантам дела о хищении в банке «Восточный» начали предъявлять обвинение Коммерсант 4665 3
- 08:05 В США задержан подозреваемый в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию РБК 2433 3
- 20:00 20 февраля. Главное за минуту: Путин против бедности, ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» еще летом Banki.ru 5102 2
- 12:45 Президент РФ рассказал, как государство будет бороться с бедностью Banki.ru 8716 19
- 09:41 Для оценки качества жизни россиян будет введен новый показатель Известия 15065 9
- 09:14 Правительство разместило секретный депозит на 200 млрд рублей в Промсвязьбанке РБК 9198 3
- 08:57 СМИ: ЦБ еще летом был готов отправить банк «Восточный» на санацию Ведомости 11457 16
- 08:34 Россияне ассоциируют старость с бедностью Коммерсант 3382 11
- 08:07 Инвесторы сэкономили на налогах 17,5 млрд рублей Известия 1586
- 20:00 19 февраля. Главное за минуту: ФАС объяснила рост цен, ЦБ попросил банки не взимать комиссию за быстрые платежи Banki.ru 3617
- 16:12 Банк «Юнистрим» сменил председателя правления и назначил президента системы переводов Banki.ru 3253
- 09:20 МЭР оценило ущерб России от ограничительных мер в 2018 году Banki.ru 7209 5
- 08:46 ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти Прайм 7981 37
- 08:31 Генпрокуратура отменила прекращение громкого дела задолжавшего банкам Антона Зингаревича Коммерсант 3159
- 08:13 ЦБ попросил банки поработать бесплатно Ведомости 12261 22
- 20:00 18 февраля. Главное за минуту: когда оплата по картам в магазинах станет обязательной и где на Руси жить хорошо Banki.ru 6337
- 08:59 Госдума отложит обязательное внедрение оплаты по картам в магазинах РБК 8586 23
- 08:42 Эксперт назвал сумму, которую лжесотрудники банков воруют у россиян РИА Новости 5128 3
- 08:41 В МВД решили пополнить бюджет за счет самозанятых Коммерсант 11594 28
- 08:13 Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки Известия 4135 6
- 16:08 Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви РИА Новости 4620 8
- 10:20 Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне РИА Новости 2455
- 10:00 Лучшее за неделю на Банки.ру: приставы притесняют коллекторов, мошенники наживаются на людской жадности Banki.ru 4243