Центробанк будет пристальнее отслеживать риски, связанные с выдачей банками ипотеки без первоначального взноса, пишут «Известия» . Такая ипотека может быть источником риска как для банковской системы, так и для физических лиц, считает регулятор.

«Сейчас существует риск распространения программ ипотеки без первоначальных взносов, поскольку ситуация в экономике улучшается, ставки снижаются, спрос на жилищные кредиты растет. Однако это чревато надуванием «пузырей», особенно со стороны некоторых игроков, поэтому контроль здесь должен и будет ужесточаться», — рассказал источник издания на банковском рынке, принимающий участие в обсуждениях этого вопроса с регулятором.

О повышении коэффициентов риска речь пока не идет, однако мониторинг будет усилен, уточнил собеседник газеты. По его словам, снижение размера первоначального взноса ниже 20% создает возможность кредитования клиентов с низкой платежеспособностью.

Ипотечные кредиты с небольшим или нулевым первоначальным взносом «могут быть источником риска как для банковской системы, так и для физических лиц», указали в ЦБ. «В случае если физическое лицо не сможет обслуживать ипотечный кредит, стоимости предмета залога может оказаться недостаточно для погашения ссудной задолженности. Таким образом, процесс взыскания задолженности с физического лица может быть продолжен даже после реализации предмета залога», — предупредили в Банке России.

Другими словами, в случае невозможности обслуживания ипотеки в некоторых случаях заемщику придется вернуть не только саму квартиру, но и расплатиться другими активами. Кроме того, при реализации предмета залога дефолтного заемщика дополнительные затраты несет и сам банк.

В АИЖК также уверены, что кредиты без первоначального взноса опасны для системы. «Увеличение предложения кредитов с минимальным или вообще без первоначального взноса — крайне негативный тренд, формирующий значительные риски для всего рынка ипотеки в будущем. Накопление таких рисков должно находиться на оперативном контроле Банка России, а резерв снижения первоначального взноса должен быть при необходимости ограничен», — сообщили «Известиям» в АИЖК.

Ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник неоднократно предупреждал об опасностях выдачи ипотеки без первоначального взноса.