Минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу, может увеличиться в три раза — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Такие поправки в закон «Об исполнительном производстве» 4 июля рассмотрит думский комитет по госстроительству и законодательству. Новации должны вступить в силу 1 с октября этого года, пишут «Известия» .

Законопроект увеличивает сумму долга с 10 тыс. до 30 тыс. рублей лишь временно, пояснил член комитета Зариф Байгускаров. У должника есть пять дней для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством). Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тыс. рублей. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тысяч рублей», — сказал Байгускаров.

Однако, отметил он, это нововведение не касается «социально значимых» долгов: по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог остается прежним — 10 тыс. рублей.

Законопроект также направлен на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу (сейчас это занимает от семи до десяти дней). Запрет на выезд может быть снят не только приставом-исполнителем (который его и устанавливает), но и приставами при директоре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в случае если данные о выплате долга есть в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Взаимодействие приставов и ФСБ должно осуществляться в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. Предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.



По словам Байгускарова, ФССП уже поддержала этот законопроект.