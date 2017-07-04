Столичный банк «Легион» не выплачивает деньги клиентам. В одном из отделений в телефонном разговоре объяснили проблемы с выдачей денег с депозитов техническими причинами. В «Народный рейтинг» Банки.ру также поступили жалобы на банк.

«Банк «Легион» не выдает деньги по вкладу, срок которого завершился вчера — 03.07.17. Счет вклада закрыт, деньги переведены на текущий счет. Заявка на снятие наличных сделана неделю назад. Ссылаются на полное отсутствие денег на корреспондентском счете и в кассе. Управляющий офисом сообщила, что у них запрет на открытие счетов и пополнение вкладов и что не у меня одного деньги в подвисшем состоянии. Выдали памятку АСВ на случай отзыва лицензии и выписку по счету», — сообщил пользователь портала.

В сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации 3 июля, банк обращает внимание клиентов на то, что «все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена».

«Также обращаем внимание заемщиков и контрагентов на то, что все платежи по действующим обязательствам перед банком принимаются и обрабатываются в обычном режиме и обязаны быть направлены в адрес АКБ «Легион» (АО) в установленные договорами сроки», — говорится в сообщении на официальном сайте банка.

Общий телефон кол-центра банка не работает, в дополнительном офисе «Центральный» оператор сообщил, что не знает, когда завершатся технические проблемы и банк вновь сможет выдавать деньги по вкладам.

«Мы пока не работаем по техническим причинам. Мы не знаем, что случилось, не знаем. Не могу сказать, когда работа будет восстановлена, мы сами работаем с тем, что нам дают», — сказали в кол-центре кредитной организации.

На момент написания материала с пресс-службой банка связаться не удалось, так как оба телефона недоступны.

Как сообщил региональным СМИ управляющий Владимирским филиалом банка «Легион» Сергей Еремин, существуют ограничения по приему и движению денег внутри банка. Еремин подчеркнул, что ситуация должна разрешиться к концу этой недели. Пока же два офиса банка, находящиеся на территории Владимира, не работают по техническим причинам. Управляющий филиалом рассказал, что все клиенты и контрагенты будут проинформированы о порядке дальнейших действий по мере поступления дополнительной информации.

Ранее в банке частично не проходили платежи и переводы. Сотрудники банка подтвердили наличие сложностей и объяснили это «проблемами со связью».

​В банке «Легион» частично не проходят платежи и переводы В банке «Легион» частично не проходят платежи и переводы. В пятницу, 30 июня, в Банки.ру обратились несколько розничных клиентов финучреждения, пожаловавшихся, что в этот день им не удалось осуществить платежи и переводы через кредитную организацию.



Банк объясняет финансовые проблемы негативной рыночной ситуацией.

«Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией. Несмотря на ухудшение ряда финансовых показателей, банк до прошедшей недели своевременно и точно исполнял поручения клиентов, поддерживая ликвидность на необходимом уровне. Стремительную потерю ликвидности спровоцировало активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями. На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», — говорится на сайте кредитной организации.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru