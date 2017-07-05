Банк России отозвал с 5 июля лицензию на осуществление банковских операций у Московского Национального Инвестиционного Банка (Москва, регистрационный номер 3181), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация оказалась вовлечена в осуществление сомнительных транзитных операций.

«Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. При этом ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», — отметили в ЦБ.

Московский Национальный Инвестиционный Банк — участник системы страхования вкладов.

