Правительство утвердило право на скидку для впервые покупающих автомобиль и граждан с детьми

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования.

«Постановлением правительства от 16 апреля 2015 года № 364 утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015—2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей. Подписанным постановлением в правила внесены изменения», — говорится в пояснительной записке к постановлению, опубликованной на сайте Кабмина.

Так, предусматриваются продолжение в 2017 году программы льготного автокредитования и реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности.

Примечательно, что в рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»).

В этой связи Минпромторгу выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд рублей для предоставления в 2017 году субсидий на эти цели.

Планируется, что в рамках новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» будут реализованы не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.