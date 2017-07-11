Банк России опубликовал предполагаемый новый состав совета директоров Агентства по страхованию вкладов. В соответствии с законодательными поправками от 1 мая этого года, вступающими в силу 31 июля 2017-го, в состав совета АСВ войдут семь представителей ЦБ и пять представителей правительства РФ, свидетельствует информация на сайте регулятора .

В частности, решением совета директоров Центробанка в состав совета директоров АСВ одобрены в качестве представителей регулятора первые заместители председателя Банка России Дмитрий Тулин и Сергей Швецов, зампреды Василий Поздышев, Ольга Полякова и Владимир Чистюхин, а также советник председателя ЦБ Сергей Игнатьев. Кроме того, в силу должности является членом совета директоров и становится его председателем глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также совдир ЦБ постановил «принять к сведению», что членами совета АСВ, представляющими в нем правительство России, в соответствии с распоряжением Кабмина № 1434-р от 6 июля 2017 года являются первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аракелов, референт экспертного управления президента РФ Федор Малышев, замминистра финансов Алексей Моисеев, а также Николай Подгузов, указанный в сообщении ЦБ еще как заместитель министра экономического развития РФ.

Уточним, что 7 июля 2017 года Николай Подгузов был назначен генеральным директором Почты России и в этой связи был освобожден от должности замглавы Минэкономразвития.

Из материалов ЦБ и агентства следует, что новым членом совета директоров АСВ со стороны правительства станет Сергей Аракелов, новыми членами со стороны Центробанка — Швецов, Полякова и Чистюхин.

Представляющие правительство Алексей Моисеев, Николай Подгузов, Максим Акимов и Федор Малышев и представляющие Центробанк Эльвира Набиуллина, Дмитрий Тулин, Василий Поздышев и Сергей Игнатьев входят в действующий состав совета директоров АСВ , свидетельствует информация на сайте агентства.

Помимо этих восьми человек в совет директоров АСВ пока входят министр финансов РФ Антон Силуанов (сейчас возглавляет совет), директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития МЭР Юлия Лещевская и советник председателя Банка России Алексей Симановский. Как можно заключить из материалов ЦБ, эти четверо после 31 июля выйдут из совета директоров АСВ.

Еще одним членом совета директоров АСВ является генеральный директор агентства Юрий Исаев. Как в действующей , так и в новой , скоро вступающей в силу редакции закона о страховании вкладов физлиц указано, что глава АСВ входит в его совет директоров в силу должности наряду с представителями правительства и ЦБ.

Президент России Владимир Путин в начале мая этого года подписал закон о создании фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств ЦБ для финансирования санации банков. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что АСВ продолжит санировать банки, в отношении которых механизм оздоровления был запущен до вступления поправок в силу. Кроме того, ЦБ будет вправе продлевать на срок до пяти лет действие договоров о предоставлении АСВ необеспеченных кредитов, средства из которых идут на выплаты вкладчикам проблемных банков.



В связи с новой схемой санации банков меняется принцип формирования состава совета директоров АСВ: число представителей ЦБ увеличивается с пяти до семи, а число представителей правительства снижается с семи до пяти, при этом председателем совета в силу должности становится глава Банка России. Вместе с гендиректором АСВ в совете директоров агентства останется, как и ранее, 13 человек.

